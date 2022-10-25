المستثمر جاي هاندز: بريطانيا قد تصبح رجل أوروبا المريض

حذر المستثمر البريطاني جاي هاندز من أن بريطانيا "تمضي على الطريق لتصبح رجل أوروبا المريض" مع احتمال لجوئها للحصول على مساعدات من صندوق النقد الدولي إذا لم تستعد الحكومة لإعادة التفاوض على شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف هاندز الشريك المؤسس ورئيس شركة تيرا فيرما كابيتال بارتنرز البريطانية للاستثمار والمؤيد العتيد لحزب المحافظين الحاكم أن الاقتصاد البريطاني "بصراحة محكوم عليه بالفشل" إذا لم يختار المحافظون زعيما "لديه القدرة الفكرية والسلطة لكي يعيد التفاوض على شروط الخروج من الاتحاد الأوروبي"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال هاندز الذي كان ضمن معسكر الاستمرار في الاتحاد الأوروبي في استفتاء بريطانيا عام 2016إن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يعمل إلا في ظل ضرائب منخفضة ومزايا اجتماعية منخفضة "على الطريقة التيتشارية المتطرفة" وهو أمر لم يكن البريطانيون الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي يتصورونه.



وأضاف أنه على السياسيين إدراك أن اتفاق الخروج الحالي "لا أمل فيه على الإطلاق ولن يقود بريطانيا إلا إلى حالة اقتصادية كارثية".



وقال إن الفشل في تعديل الاتفاق سيؤدي إلى ضرائب أكثر وأسعار فائدة أعلى وخدمات اجتماعية أقل ثم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات منه فيما بعد.