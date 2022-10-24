محافظ أسوان يسلم كراسي متحركة وماكينات خياطة وأفران لذوي الهمم والسيدات المعيلات

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 10 كراسي متحركة لذوي القدرات الخاصة، و5 ماكينات خياطة، و5 أفران لإنتاج المخبوزات المختلفة على السيدات المعيلات لأسرهن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتمكين المرأة، بحضور أحمد عزاز وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان، والمستشار حازم فؤاد ممثلا عن وزير القوى العاملة حسن شحاتة.



وأشاد المحافظ، بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص.



واوضح المحافظ، أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية "حياة كريمة، وتحيا مصر، ومنظومة التأمين الصحي الشامل"، بالإضافة إلى المشروعات الجارية في قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكباري.