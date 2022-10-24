قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، تجميد مستحقات لاعبيه بعد تعرضهم للخسارة الثانية على التوالي.

وخسر الإسماعيلي من المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب استاد غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات الدوري.

وطالب رئيس النادي، الجهاز الفني واللاعبين بتصحيح الأوضاع حتى لا يتعرض الفريق لما تعرض له في الدور الأول من الموسم المنقضي بعدما كان مهددًا بالهبوط.

وينتظر أن يعقد رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني من أجل بحث أسباب الهزيمة في أول مباراتين بالدوري من الأهلي، ثم غزل المحلة.