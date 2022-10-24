تسليم 32 مشروعا تنمويا للأسر الأكثر احتياجا بقرى محافظة الأقصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي الأقصر، عن تسليم 32 مشروعا تنمويا لغير القادرين بقرى الكيمان والغريرة والحليلة وطفنيس بمركز إسنا، ليصل إجمالي المشروعات 5253 مشروع تنموي بالقرى، وذلك في إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموين ولتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.

وقالت المديرية، إن المشاريع المقدمة تنوعت ما بين (بقالة وخضروات وفواكة - صالون حلاقة - بيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وتروسيكلات - ملابس وأحذية - بقالة - ورشة تغيير زيوت وإصلاح كاوتش - أحذية وخردوات ومكواة بخار - ورشة تصنيع وبيع نجارة - مجمدات وخضروات - بيع وتغيير زيوت - خياطة وبيع ملابس ومفروشات).

وأوضح أن تسليم المشاريع التنموية ومتناهية الصغر ستعمل على تحسين حياة آلاف الأسر بالأقصر وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة، ومشاركة في نمو الناتج القومي، مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري.