ميلاد أبي رعد يهدى جائزته كأفضل مخرج بمهرجان الفضائيات العربية للراحل شوقي متى

قرر المخرج اللبناني ميلاد أبي رعد، إهداء جائزته كأفضل مخرج في مهرجان القنوات الفضائية العربية إلى روح الفنان اللبناني الراحل شوقي متى الذى رحل عن عالمنا في بداية شهر أكتوبر الجاري.

وحصد المخرج ميلاد أبي رعد، جائزة الأفضل في فئة الإخراج عن إبداعاته وإسهاماته المميزة في برامج قناة القاهرة والناس، ووسط احتفاء وتقدير كبيرين أهدى أبي رعد جائزته لروح مواطنه شوقي متى، قبل أن يتلقى تهنئة الحضور وسط اهتمام إعلامي وصحفي كبير بمهرجان الفضائيات العربية.

وشهدت الدورة الـ 13 من مهرجان الفضائيات العربية حضورا كبيرا من نجوم الفن والإعلاميين، أبرزهم منة شلبي، إلهام شاهين، طارق لطفي، سماح أنور، شريف سلامة، صابرين، أنوشكا، هنا الزاهد، مي عمر، خالد النبوي، نور النبوي، حنان مطاوع، وفاء عامر، مصطفى خاطر، دنيا عبد العزيز، رامي عياش، أحمد سعد، سيرين عبد النور، الإعلامية رضوى الشربيني، الناقد الفني طارق الشناوي، المؤلف عبد الرحيم كمال، المخرج حسين المنباوي، المؤلف أيمن سلامة، المخرج ميلاد أبي رعد.