محمد الحلو يفتتح حفله في الموسيقى العربية بتتر مسلسل «الوسية»



استقبل جمهور الليلة الخامسة من فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المطرب محمد الحلو بتصفيق حاد وبدأ الحلو حفله المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، سريعاً دون مقدمات.



واستهل الحلو حفله بأغنية تتر مسلسل "الوسية"، أحد أشهر تترات الدراما المصرية التي قدمها الحلو خلال مشواره الفني.



وقال الحلو بعد انتهائه من الأغنية "وحشتونا والله"، مرحبا بالجمهور.



ووجه أحد الحاضرين للحفل نداءً للحلو، قائلا: "أوعى تنسى عراف يا حلو". وأجابه: "طبعا"، وأثناء استعداد الفرقة للأغنية التالية تحدث مع الجمهور عن الزحام خارج الأوبرا.



وشرع الحلو في بداية ثاني أغنياته، وهي تتر مسلسل "ليالي الحلمية"، ومع بدايتها وقف الجمهور وصفق له.