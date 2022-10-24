التصديرى للملابس الجاهزة: الميكنة الزراعية تساعدنا على المنافسة بمنتجات القطن المصري

قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن ما تم تصديره العام الحالي من الملابس الجاهزة أقل من العام الماضي، قائلة: "حققنا 49% زيادة السنة الماضية والسنة دي زيادة 36% فقط بسبب التأثر من الحرب الروسية الاوكرانية".

وأضافت ماري لويس، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن الفرصة المتاحة لمصر في تصنيع الملابس الجاهزة رائعة بسبب تغير خريطة الصناعة العالمية، موضحة أن زيادة أسعار الطاقة والشحن أتاح الكثير من الفرص أمام سوق الملابس المصرية.

وأوضحت ماري لويس، أننا نحتاج لتخفيف الرسوم على الصادرات لتحقيق المستهدف من صناعة المنسوجات المصرية، لافتة إلى أن الميكنة الزراعية تساعدنا على المنافسة مرة اخرى بمنتجات القطن المصري.