روبوت يتفوق على الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد بصد 87% من الكرات عن مرماه

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تستعد الروبوتات لغزو قوي لمجال كرة القدم، ومن أحدث ملامح ذلك التطور بأدائها تمكن روبوت لكلب من التفوق على الحارس الدولي الإنجليزي جوردان بيكفورد بفارق 18% من الصدات لصالح الروبوت.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريقا من جامعة كاليفورنيا بيركلي طوروا روبوتا أسموه "ميني شيتا" لصد الكرات؛ تمهيدا لرفع كفاءة الروبوتات بخوض مباريات كرة القدم.

ويعد ميني شيتا أول روبوت ذو 4 أقدام يتمكن من أداء الدحرجة الخلفية بجانب القفزات والمناورات التي يؤديها خلال الصد.

ونجح الروبوت بتغطية شباك بارتفاع 90 سنتيمترا وعرض متر ونصف من ضربات على بعد 4 أمتار ونصف من قبل بشريين وروبوتات أخرى.

ويزن الروبوت نحو 5 كيلوجرامات، ويستطيع الركض بضعف سرعة البشر العاديين.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ أشهر لهزيمة ساحقة على يد روبوت حارس للمرمى تمكن من صد ضرباته في المتحف الأوليمبي القطري.

وتم إطلاق كأس العالم للروبوتات عام 1997، وخلاله يتم صقل مهارات الروبوتات الكروية المتنوعة.