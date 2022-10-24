المفوضية الأوروبية تطلق أداة جديدة لمواجهة الدعاية الروسية

ترغب المفوضية الأوروبية في مساعدة المواطنين في التعرف على الأخبار الكاذبة، بما في ذلك الدعاية الروسية حول الحرب في أوكرانيا، من خلال مصدر تعليمي جديد تم إطلاقه، اليوم الاثنين.

وقال بيان للمفوضية إن التضليل الروسي حول غزو أوكرانيا سعى إلى "خلق حالة من الارتباك وصرف الانتباه عن العدوان الروسي وجرائم الحرب".

وذكرت الخدمة الدبلوماسية التابعة للمفوضية أن مثل هذه المعلومات المضللة تتسم "بالتلاعب بطبيعتها، ويتم إطلاقها بطريقة متعمدة ومنسقة" لتقويض العمليات السياسية وإلحاق الضرر بها.

ويشرح المصدر الجديد المسمى "تعلم" أساليب التضليل مع نظرة متعمقة داخل نظام إعلام الرئاسة الروسية (الكرملين).

ويمكن أن يتلقى الزوار تعليمات حول كيفية التعرف على المعلومات المضللة، بالإضافة إلى التدريب لمنع نشر معلومات خاطئة بشكل أكبر من خلال الاختبارات والألعاب.