 ملك بريطانيا يسافر إلى لندن لتعيين ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء - بوابة الشروق
الإثنين 24 أكتوبر 2022 5:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

ملك بريطانيا يسافر إلى لندن لتعيين ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 4:42 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 4:42 م

يعتزم ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، السفر إلى العاصمة لندن، في وقت لاحق اليوم الاثنين، لقبول استقالة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، ليز تراس، وتعيين خليفها، ريشي سوناك.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن الملك سينتقل من قصر "ساندريجهام" الملكي الخاص إلى قصر "بكنجهام"، حيث ستقام مراسم تعيين رئيس وزراء البلاد الجديد.

وكان نائب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، جراهام برادي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن وزير الخزانة البريطاني السابق، ريتشي سوناك، أصبح رئيس الوزراء البريطاني الجديد بعد انسحاب منافسته الوحيدة، بيني موردونت.

وتجدر الإشارة إلى أن تراس قد أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، بعد 44 يومًا فقط من توليها المنصب، في فترة تعاني فيها بريطانيا من عدة أزمات اقتصادية وانخفاض تاريخي في قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك