ملك بريطانيا يسافر إلى لندن لتعيين ريشي سوناك رئيسا جديدا للوزراء

يعتزم ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، السفر إلى العاصمة لندن، في وقت لاحق اليوم الاثنين، لقبول استقالة رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، ليز تراس، وتعيين خليفها، ريشي سوناك.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن الملك سينتقل من قصر "ساندريجهام" الملكي الخاص إلى قصر "بكنجهام"، حيث ستقام مراسم تعيين رئيس وزراء البلاد الجديد.

وكان نائب البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، جراهام برادي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن وزير الخزانة البريطاني السابق، ريتشي سوناك، أصبح رئيس الوزراء البريطاني الجديد بعد انسحاب منافسته الوحيدة، بيني موردونت.

وتجدر الإشارة إلى أن تراس قد أعلنت استقالتها من رئاسة الوزراء، خلال الأسبوع الماضي، بعد 44 يومًا فقط من توليها المنصب، في فترة تعاني فيها بريطانيا من عدة أزمات اقتصادية وانخفاض تاريخي في قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي.