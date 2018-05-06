وضع خطة متكاملة لتأمين التغذية الكهربائية بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر المناخ

• زيادة 35 ميجاوات جديدة لتأمين قاعة المؤتمرات والمنطقتين الزرقاء والخضراء





أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لمؤتمر المناخ المقرر انطلاقه من مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وجرى وضع خطة متكاملة لتأمين التغذية الكهربائية بكل قطاعات المدينة خلال فترة انعقاد المؤتمر، وخاصة قاعة المؤتمرات الكبرى، والمنطقتين الزرقاء "1، 2"، وأيضًا المنطقة الخضراء.

وقال المهندس سامي عرفة، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، مع استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات بمدينة شرم الشيخ، ومنع الإجازات للعامين بقطاع كهرباء شرم الشيخ خلال فترة انعقاد المؤتمر، والتجريب الفعلي لوحدات الطوارئ، ووحدات الاحتياطي التي جرى تزويد مدينة شرم الشيخ بها للتأكد من كفاءتها قبل انطلاق المؤتمر، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في تصريح اليوم الإثنين، أنه تم إضافة 35 ميجاوات جديدة لتأمين قاعة المؤتمرات والمنطقة الخضراء والمنطقتين الزرقاء، إضافة إلى إعادة تأهيل شبكة الكهرباء بالجهدين المتوسط والمنخفض بالمدينة، وإنشاء عشرات من الخطوط الجديدة للجهدين المتوسط والمنخفض.

وأكد أنه تم توصيل التيار الكهربائي لمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والمنطقتين الزرقاء والحمراء، وإعادة رفع كفاءة محطة محولات جهد الـ66، وذلك عن طريق تركيب واستبدال كابلات الخروج بكابلات جديدة وفردها طبقًا للمواصفات الفنية العالمية لتواكب هذا الحدث الكبير.

ولفت إلى أنه جرى تطوير منطقة هندسة كهرباء شرم الشيخ بالكامل، والتي تتضمن محطة الشحن الكهربائي، ومركز تحكم مجهز بأحدث ما توصل له العلم من التكنولوجيا الحديثة، وجرى حماية المركز ضد كل المخاطر.

وأشار إلى أنه تم تزويد قاعة المؤتمرات، ومركز استقبال كبار المشتركين، وصالة ومركز خدمة العملاء، بأحدث الإمكانيات التكنولوجية الكهربائية، إضافة إلى تطوير وتأهيل 5 موزعات كهربائية، وهي: موزع المنتزه، وموزع الشيخ كوست، وموزع سفاري، وموزع الشط، وموزع سكن العاملين.