دوين جونسون يتصدر شباك إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر بـBlack Adam

حقق الفيلم الأمريكي Black Adam، نجاحا كبيرا في دور العرض المصرية منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي، حيث حقق في أول أيام عرض 623.960 جنيه، وفي ثاني أيام عرضه 1.328796 جنيه، وفي اليوم الثالث 1.857224 جنيه؛ ليتصدر شباك الإيرادات الأفلام الأجنبية في مصر، ويصبح إجمالي إيرادات عرضه في الأسبوع الأول أكثر من 12 مليون جنيه، في الوقت الذي حقق فيه على المستوى الدولي 140 مليون دولار.

وفيلم "Black Adam" تكلف إنتاجه 195 مليون دولار، ويقدم دواين جونسون شخصية "بلاك آدم"، وهي من الشخصيات الشريرة في عالم دي سي السينمائي، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، أما هودج سيقدم شخصية HAWKMAN، وهو قائد JSA (جمعية العدل الأمريكية) وواحد من أكثر الشخصيات والأسطورية المحبوبة.

ويذهب فيه ذا روك، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، وهو التسلسل الهرمي للسلطة في DC Extended Universe.

ويشارك دواين جونسون، في فيلم Black Adam النجمة العالمية سارة شاهي، ومن إخراج جاومي كوليت سيرا، الذي أخرج فيلم مغامرات ديزني Jungle Cruise.