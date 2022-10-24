 بعد تهديده بإضرام النار في نفسه.. مفاوضات المودع وبنك لبنان المهجر تسفر عن حصوله على 280 مليون ليرة - بوابة الشروق
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بعد تهديده بإضرام النار في نفسه.. مفاوضات المودع وبنك لبنان المهجر تسفر عن حصوله على 280 مليون ليرة

بنك لبنان والمهجر
بنك لبنان والمهجر
بيروت (د ب أ)
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 2:37 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 2:37 م

أقدم مودع لبناني على اقتحام مصرف جنوب البلاد، اليوم الاثنين، وهدد بإضرام النار بجسده، وتمكن من الحصول على جزء من وديعته.

ودخل المودع إلى مصرف "لبنان والمهجر" فرع مدينة صيدا وأغلق الباب من الداخل ومنع الدخول والخروج من المصرف وهدّد بإضرام النار بجسده.

وطالب المودع بالحصول على قسم من وديعته وتحديداً مبلغ 5000 دولار لتغطية كلفة عملية عاجلة لابنه الرضيع الذي لم يتعد شهره الثاني والذي يعاني من ثقب في القلب.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت بالتفاوض مع المودع لإقناعه بعدم إيذاء نفسه وفتح باب المصرف، بينما أسفرت المفاوضات بين المودع وإدارة بنك لبنان المهجر عن حصوله على مبلغ 280 مليون ليرة لبنانية.

ويعاني لبنان من أزمة مالية أدت إلى امتناع المصارف عن تسليم المودعين أموالهم، ويواصل عدد من المودعين عمليات اقتحام المصارف للحصول على ودائعهم منذ سبتمبر الماضي.


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