رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أهمية تعزيز الشراكة مع دول العالم

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حاجة العراق إلى تعزيز الشراكة مع دول العالم للاستفادة من خبراتها في مجالي بناء وتنمية القدرات للقطاعات الاقتصادية والتعليمية لا سيما مع الدول صاحبة التجارب الناجحة في تلك المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء العراق مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى العراق جوي سونغ سو وفقا لما أوردته قناة الإخبارية العراقية، والذي تناول بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة العراقية المقبلة ستولي أهمية قصوى لتوفير البيئة الاستثمارية في العراق وصيانتها إضافة إلى تقديم الحماية الكافية للشركات الكورية والعالمية من أية محاولات تعرقل عملها وهذا واجب الدولة حصرا.

من جانبه، نقل السفير الكوري تحيات الحكومة الكورية وتمنياتها بالنجاح لمساعي رئيس وزراء العراق في تشكيل حكومة تهدف إلى خدمة العراقيين.