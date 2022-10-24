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أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ألمانيا، عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة مضيفه ماينز، في حين يلعب لايبزيج (حامل اللقب) مع ضيفه هوفنهايم.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفا على جاره بوخوم، في حين يستضيف آينتراخت فرانكفورت، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، فريق دارمشتات، متصدر دوري الدرجة الثانية الألماني.

ويخرج فولفسبورج لملاقاة مضيفه يونيون برلين، متصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا).

وتقام المباريات أيام 31 يناير القادم و1 و7 و8 فبراير المقبل.

وعلق أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني لكرة القدم، على نتائج القرعة، قائلا "إنها مباريات مثيرة، كل الخيارات ستكون متاحة".

وكما أوقعت القرعة فريق ساندهاوزن ضد فرايبورج، فيما يلعب بادربورن مع شتوتجارت، ويلتقي نورمبرج مع فورتونا دوسلدورف.