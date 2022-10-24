رئيس التصديري للصناعات الغذائية: وثيقة ملكية الدولة تحد من اللغط بشأن تداخل الحكومة مع القطاع الخاص

قال هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن هدف وثيقة ملكية الدولة هو الحد من اللغط الذي يثار بشأن تداخل الدولة مع القطاع الخاص.



وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن الوثيقة وضعت خارطة طريق عن أهداف الدولة ومدى الشراكة مع القطاع الخاص.



وذكر أن الوثيقة تساهم في تمكين القطاع الخاص وظهور قدراته في خلق فرص العمل والإضافة للناتج القومي.



وانطلقت أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غدا الثلاثاء؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.