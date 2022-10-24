مصرع طالب وإصابة صديقه في انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الأوسطي بالمنيا

لقي طالب جامعي مصرعه فيما أصيب الآخر، جراء انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الأوسطي بمدينة المنيا الجديدة، وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفي المنيا الجامعي، وايداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي احمر اللون تحمل لوحات معدنية ، ن. ج. ا 538، اثناء سيرها بسرعتها بالطريق الأوسط بالمنيا الجديدة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين وقوع الحادث نتيجة اختلال عجلات القيادة ونتج عن الحادث، مصرع شخص يدعي، محمد ظافر، 19 سنة طالب بكلية الحقوق ومقيم بمدينة المنيا، وإصابة الآخر يدعي يوسف باسل فتحي، 19 سنة طالب بكلية التجارة ومقيم بمدينة المنيا الجديدة، ومصاب بجرح قطعي بذراعة الأيسر.



وتم نقل الجثمان والمصاب لمستشفي المنيا الجامعي، وإيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة بمعرفة المرور وقسم الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.