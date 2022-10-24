لاعبو المصري يشكون من الإرهاق قبل مواجهة إنبي

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اشتكي لاعبو الفريق الكروي الاول للنادي المصري، لايهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الاول من حالة الارهاق التي سيطرت عليهم بسبب خوض مباراتين في اقل من اسبوع.

وحدد ايهاب جلال، المدير الفني للمصري، برنامج تدريبي خاص لتجهيز اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتفادي تعرض أي منهم للاصابة قبل مواجهة انبي المقبلة.

واكتفي ايهاب جلال، بأداء اللاعبين مران خفيف وبعض التدريبات الاستشفائية خلال المران الذي اداه الفريق «الاثنين» استعدادًا للمواجهة المقبلة.

وقرر المدير الفني للمصري، منح اللاعبين راحة سلبية «الثلاثاء» على أن يستأنفو تدريباتهم «الاربعاء» استعداداً للمواجهة المقبلة المقررة امام انبي «السبت» المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.