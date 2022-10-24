قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن «فيروس كورونا وباء عالمي، أدى إلى مشكلات صحية في كل أنحاء العالم»، منوهًا إلى أن «الوباء لم ينتهِ حتى الآن».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «الوضع الوبائي في مصر مستقر تمامًا»، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المسجلة على مدار الشهر الماضي كانت قليلة جدًا، فضلًا عن أن الأعراض بسيطة للغاية.

وذكر أن 99% من الحالات المصابة بالفيروس تعالج منزليًا، مضيفًا: «الفيروس مستكين حاليًا في مصر، البرد جاي وكذلك تغير الفصول وموعد دخول المدارس والجامعات، وستظهر نزلات برد عادية».

وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى أن «أعراض كورونا في الحالات البسيطة جدًا متشابهة تمامًا مع أعراض الإنفلونزا»، مشددًا على أهمية عزل المريض لنفسه 4 أيام، حال إصابته بالإنفلونزا الموسمية أو فيروسات تنفسية أخرى أو كورونا.

وأوضح أن المريض يعزل نفسه حتى تختفي الأعراض، أو يؤكد الطبيب أن المرض غير معدٍ، مناشدًا الأمهات والأسر، إبقاء أبنائهم في المنزل وعزلهم حتى تمام الشفاء، حال إصابتهم بأعراض الإنفلونزا أو كورونا.

وأكد أن لقاح كورونا متوفر وبكميات كبيرة، مناشدًا المواطنين الحصول على اللقاحات سواء الجرعة الأولى، أو التنشيطية بعد مرور ما بين 3 إلى 6 أشهر، على موعد الحصول على الجرعة الأخيرة.