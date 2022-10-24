المغرب: انطلاق أعمال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية بمشاركة 150 دولة

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة مراكش المغربية، أعمال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، تحت شعار "الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود"، الذي يعقد للمرة الأولى في المغرب بمشاركة 1200 مشارك، يمثلون 150 دولة.

ويعد المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، وينظمه عدد من الإدارات المغربية المسؤولة عن التأمين والتقاعد والحماية الاجتماعية، من أهم الأحداث الدولية في مجال الحماية الاجتماعية.

وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.

ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، ويستمر خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.