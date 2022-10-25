جثة الطفلة لولا توارى الثرى شمال فرنسا

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ذكرت تقارير إعلامية أن الطفلة لولا (12 عاما) والتي عثر على جثتها في حقيبة بالعاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، تم دفن جثتها في مدينة ليلرز بشمال البلاد اليوم الإثنين.

كان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين ضمن المئات الذين شيعوا الجنازة. وحث والدا لولا على مراسم دفن كريمة، والابتعاد عن "التحريض السياسي"، وفقا لتلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسي.

كان قد تم العثور على جثة الفتاة داخل حقيبة سفر في شهر أكتوبر الجاري في فناء شمال باريس. وكانت هناك جروح واضحة على رقبتها.

وتسببت القضية في حالة من الغضب على الصعيد المحلي داخل فرنسا وخارجها أيضا.

وتستمر التحقيقات مع امراة محتجزة في الوقت الراهن بتهم، قتل قاصر والاغتصاب والتعذيب.