القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تؤكد أهمية توسيع المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين

أكدت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الاثنين، أهمية توسيع رقعة المقاومة الشعبية واستكمال لجان الحراسة ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وشددت "القوى"، في بيان صحفي عقب اجتماع دوري لها، على أن قيام الاحتلال والمستوطنين بتصعيد الجرائم والحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولات فرض الوقائع على الأرض وفرض الحصار في إطار العقاب الجماعي، كما يجري من حصار على محافظة "نابلس"، لن تكسر إرادة الصمود والتحدي لديه.

وتوجهت "القوى" بالتحية للأسرى في سجون الاحتلال، لافتة إلى ما يتعرضون له من سياسة عزل وتعذيب وإهمال طبي متعمد، مطالبة كل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية بإعلاء مواقفها الرافضة لهذه السياسات الإجرامية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى باعتبارهم أسرى حرب، ورفض سياسات الاحتلال الهادفة للوصول إلى القتل البطيء داخل السجون، وأهمية إنقاذ حياة الأسرى، خاصة المرضى.

ودعت "القوى الوطنية" أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة فعاليات الوقوف إلى جانب الأسرى، وخاصة أمام المؤسسات الدولية بما فيها "الصليب الأحمر"، في كل المحافظات وفي مخيمات اللجوء والشتات.