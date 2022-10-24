الجزائر:وضع حجر الأساس لمستشفى مشترك مع ألمانيا وقطرالشهر المقبل

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن وضع حجر الأساس لمشروع المستشفى الجزائري-الألماني-القطري، سيكون في الثاني من نوفمبر المقبل.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها إن تبون أكد خلال ترؤسه مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن هدف إنشاء هذا الصرح الطبي، هو " التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج".

ويرجح أن يحضر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، مراسم وضع حجر الأساس لهذا المستشفى، وذلك على هامش القمة العربية المقررة في الجزائر يومي الأول والثاني من تشرين الثاني /نوفمبر المقبل.