ضبط مصنع آيس كريم وأرز بلبن بكفر الدوار في البحيرة

شنت إدارة تموين كفر الدوار حملة أسفرت عن ضبط مصنع آيس كريم وأرز بلبن وعصائر بدون سجل صناعي، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وكذلك توجيهات المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة.

وتم التحفظ على عدد 10 شيكارة أرز أبيض زنة 25 كجم عدد 10 شيكارة سكر زنة 50 كجم عدد 10 صندوق آيس كريم زنة 50 كجم عدد 25 صندوق آيس كريم زنة 10 كجم عدد 10 أسطوانة غاز استخدام منزلي 12.5 كجم محظور استخدامها في الأنشطة التجارية عدد 6 جركن سولار سعة 20 لتر عدد 200 عبوة فارغة عدد 40 شيكارة ملح زنة 25 كجم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، وتستمر الحملات التموينية لمحاربة الخارجين عن القانون.