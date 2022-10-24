علق الإعلامي عمرو أديب، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي، قائلا: "الرئيس النهاردة قال لنا دا وضعنا النهاردة، ودا اللي قدرت أعمله".

وأشاد خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية MBC مصر، مساء الأحد، بنجاح الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات وتحقيق إنجازات عظيمة؛ رغم مرورها بتحديات كبيرة من ثورتين، وكورونا، وحرب، وكلها مشاكل " تقطم الوسط" -على حد تعبيره-

قائلا: "الرئيس استلم البلد من غير كهرباء، وغاز دلوقتي بنصدرها، والناس بتشتكي من زيادتها، كان عندنا عشوائيات والناس كانت ساكنة في عشش وبتدوخ لما تلاقي شقة؛ الرئيس بني لنا مليون شقة كانوا محتاجين 20 سنة قدام، مضيفا،"الرئيس اللي عمل زي كدا في أمريكا بنوا له تماثيل".

وأضاف أن كل ما تم تحقيقه من إنجازات؛ هو حق شرعي للمصريين وهذا واجب ودور الدولة اتجاه الشعب، لافتا إلى أن المواطن لا يهتم بفاعليات المؤتمر الاقتصادي قدر اهتمامه بالخروج بنتائج تغير من وضعه الاقتصادي بحدوث تحسن في الأسعار، وتوفير فرص عمل، وحماية اجتماعية، موضحا أن الغرض من المؤتمر أن يتعرف على المواطن على "ما حدث، ويحدث، وما سيحدث".

وأشار إلى نجاح الحكومة المصرية في القضاء فيروس سي قائلا: "ربع مصر كان عندها فيروس سي، ومن بينهم فنانين، وإعلاميين كثير".

وأكد أن مصر نجحت في تخطي أزمة فيروس كورونا، ومشاكلها الآن نتيجة الحرب "الروسية-الأوكرانية"، قائلا: "الحمد الله إن الحرب حصلت؛ علشان الناس تعرف حقيقة الأوضاع؛ لأن خطأ من أخطاء الدولة في الماضي أنها كانت بتقول للناس الأمور كلها تمام"، متابعا "أنا عايز المواطن يغمض عينه ويفكر لو مكنش في فيروس كورونا وحرب مصر كانت هتكون فين".

وأوضح أن مشكلة الشك والترصد واحدة من أهم الأزمات التي يعاني منها المصريون موجها حديثة لهم: "قولولي مرة على حاجة واحدة حصلت خلال الـ 8سنوات اللي فاتت واحتفلتوا بيها"، مضيفا "الناس كلها في مصر عندها حالة شك مستمرة وأي حد يرمي له فار يستلقاه ".