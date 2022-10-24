وزير الخارجية الأمريكي يؤكد لنظيره الأوكراني دعم بلاده الثابت لكييف

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن هذا جاء خلال اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وأضاف المتحدث أن بلينكن أكد كذلك رفض الولايات المتحدة لمزاعم وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام قنبلة قذرة على أراضيها، متابعًا أن العالم سيدرك أي محاولة من روسيا استخدام هذا الادعاء كذريعة للتصعيد.

ونوَّه المتحدث بأن الجانبين ناقشا كذلك الالتزام الأمريكي والدولي بمواصلة دعم أوكرانيا بمساعدات أمنية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

وأشار الوزيران إلى استمرار الجهود لإدارة الآثار الأوسع نطاقا لحرب أوكرانيا.