قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022» فرصة طيبة، وخاصة مع انعقاده تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أهمية الخروج من المؤتمر بقرارات وتوصيات ملزمة، تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مشكلة مصر دائمًا تكمن في التنفيذ، لافتًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اقترح وضع خطة استراتيجية للصناعة.

وأوضح أن وزارة الصناعة وضعت في السابق خطة استراتيجية؛ تستهدف وصول صادرات مصر إلى أضعاف الأرقام الموجودة بحلول عام 2030، منوهًا إلى أن «تلك الاستراتيجية لم تستكمل ولم تنفذ».

وأكد عضو اتحاد الصناعات، في الوقت نفسه، أن المشكلات طرحت بمنتهى الوضوح ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي، متابعًا: «المشكلة دائما في التنفيذ، نطالب بصدور قرارات ملزمة ومحددة المدة، نحن لدينا الرؤية لكنها تحتاج إلى استراتيجية تتضمن خططًا وأهدافًا محددة تنفذ في توقيت محدد».

وأشار إلى أن «الرخصة الصناعية، وفقًا للقانون، تخرج لطالب الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام، و21 يومًا إذا كان مسبقًا»، قائلًا إن تلك الأمور لا تطبق على أرض الواقع حتى الآن.

ونوه إلى أن بقاء البضائع في الموانئ المصرية لمدة تزيد عن 6 أيام، يؤدي إلى عدم تحقيق الخطة والرؤية بالوصول إلى صادرات 100 مليار دولار، مختتمًا: «السياسات المالية والنقدية للدولة لها انعكاسات على الجهات الإنتاجية، مازلنا نحارب لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع وحتى الآن المشكلة لم تحل».

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.