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وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يهدف للتنمية ويستثمر داخليا وخارجيا

هالة السعيد
هالة السعيد
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:35 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:35 م

قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي المصري مخصص للاستثمار والتنمية، ويستثمر داخليا وخارجيا.

وأضافت خلال جلسة دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين، أن هناك أكثر من 170 صندوقا سياديا حول العالم، 50% تعتمد على عائدات النفط.

وأشارت إلى أن نجاح دولة ما في تنفيذ الفكرة ليس بالضرورة النجاح في دولة أخرى، لذا تمت دراسة الآليات التي تناسب احتياجات الدولة.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غدا الثلاثاء، وذلك لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

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