خفضت مجموعة مصرفية يابانية عملاقة توقعاتها لقيمة العملة الفيتنامية الدونج أمام الدولار خلال الربع الأخير من العام الحالي، في ظل تدهور الميزان التجاري لفيتنام واستمرار تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تقرير مجموعة ميتسوبيشي يو.إم.جيه فاينانشال جروب (إم.يو.إف.جي)، القول إن العملة الفيتنامية قد تتراجع خلال الربع الأخير من العام الحالي إلى 24.8 ألف دونج مقابل 24 الف دونج لكل دولار حاليا.



في الوقت نفسه، يتوقع محللو المجموعة اليابانية وبينهم صوفيا نج زيادة جديدة لأسعار الفائدة في فيتنام بما يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس بهدف كبح جماح التضخم ودعم العملة المحلية.