مدينة هندية تأمل في تحقيق رقم قياسي عالمي جديد بأضواء مهرجان ديوالي

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قدمت مدينة أيوديا الهندية عرضا ضخما من المصابيح عشية مهرجان "ديوالي" الهندوسي.

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بإضاءة قرابة 1.6 مليون مصباح زيت، فيما تأمل المدينة أن تسجل رقما قياسيا عالميا جديدا.

وحضر الحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس حكومة ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث.

ولم يتسن الحصول على تأكيد رسمي من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وحققت المدينة رقما قياسيا عالميا لأكبر عرض لمصابيح الزيت حتى الآن في عام 2021، إذ تمت إضاءة أكثر من 900 ألف مصباح.

يعد مهرجان المصابيح، الذي يُطلق عليه أيضا "ديبافالي" في مناطق بعينها، أحد أهم المهرجانات لدى الهندوس.