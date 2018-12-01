التنمية المحلية: مراجعة جميع أعمدة الإنارة بالمحافظات حفاظًا على سلامة المواطنين

كتب ــ شريف حربى وهدى الساعاتى وإسلام جابر وماهر عبدالصبور وأحمد سباق وخميس البرعى ومروة حماد:

قالت عضوة المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، منار غانم، إن طقس اليوم سيشهد فرص هطول أمطار متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من البلاد، قد تصل إلى المناطق الداخلية على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت غانم، لـ«الشروق»، أن سبب الظواهر الحالية يرجع لوجود كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، مع وجود امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا، يكون تأثيره أكبر على المناطق الساحلية.

من جهتها، تكثف وزارة التنمية المحلية جهودها للتعامل مع هذه التوترات فى حالة الطقس، من تطهير للبالوعات بالمحافظات، والتأكد من تصريف أية كمية متوقعة من الأمطار، والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إن الوزارة راجعت كافة أعمدة الإنارة بالمحافظات للتأكد من عزلها حفاظًا على سلامة المواطنين، بجانب إيجاد حلول بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى وخاصة المنشآت الحيوية؛ تحسبا لسقوط أمطار الفترة المقبلة.

وأكد قاسم لـ«الشروق»، أهمية توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية، من خلال الصفحات الرسمية للمحافظات، ووسائل الإعلام المحلية أيضًا، وإعلان المواطنين بالإجراءات والتدابير الوقائية، الواجب اتخاذها حال وقوع الأمطار، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز ومدينة وحى، وربطهم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات.

وقال رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، محمود نافع، إن توقعات هيئة الأرصاد تشير لإمكانية سقوط أمطار بنسبة 60%، مشيرًا إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، موجهًا بتواجد رؤساء القطاعات ومديرى العموم فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل.

وشهدت محافظة مطروح أمس، هطول أمطار متقطعة متوسطة المستوى، على المدن الساحلية الـ7، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، وزيادة فى معدلات سرعة الرياح وارتفاع فى مستوى موج البحر، كذلك توقف حركة الملاحة البحرية أمام مراكب صيد الأسماك.

فى نفس الوقت، دفع الجهاز التنفيذى بمحافظة مطروح بـ80 وحدة شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة على الطرق السريعة؛ وداخل المدن، لتسيير حركة المرور، ومنع وقوع أية حوادث.

وشهدت محافظة البحيرة، حالة من الطقس السيئ، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة تضرب المدن الساحلية، وأعلنت نائب المحافظ نهال بلبع، حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة.

ونشرت محافظة المنيا على «فيسبوك«، بيانًا تحذيريًا ونصائح للمواطنين حال سقوط أمطار، بعدم الاقتراب من الأسوار الحديدية والأجسام المعدنية، وعدم البقاء فى الأماكن المفتوحة، وتوخى الحذر فى القيادة، والبعد عن أعمدة الإنارة ومحولات الكهرباء، والابتعاد عن أسطح المنازل.