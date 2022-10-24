يوسف فوزي: قدمت مشهد صغير مع أنور وجدي وأنا طفل

قال الفنان يوسف فوزى إنه قدم مشهد صغير مع النجم أنور وجدي بفيلم سينمائي وهو طفل، إلا أن بدايته الحقيقية كانت من خلال المخرج نيازي مصطفي وقلت له انا بحب التمثيل ومنها كانت بدايتي الأولي من خلال فيلم "وحوش الميناء" مع وحش الشاشة فريد شوقي وإخراج نيازي مصطفي.

وأضاف خلال حلوله ضيفا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، أنه ضرب أحمد زكى بجد فى فيلم "النمر الأسود"، وكنت خايف عليه من الضربة لأنها كانت سيف يد وجت فى وجهه لدرجة إنه نزف دم من فمه، ولكن لم يغضب مني، و قال لى أنت بعد ٣ سنوات هتبقى رشدى أباظة السينما، وهذا لم يتحقق.

وتابع يوسف فوزى "أنه كانوا يشبهوه بالفنان عادل أدهم، ولم أفكر فى دراسة السينما لانى اتجوزت وسافرت إلى لندن، واشتغلت فى مطعم بغسل صحون لأنى كنت متدلع فى مصر، ثم وصلت إلى أنى أبقى طباخ ثم صاحب مطعمين فى لندن".