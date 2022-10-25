 وزيرة البيئة الموريتانية تبحث مع مسؤول أفريقي قمة المناخ COP27 - بوابة الشروق
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وزيرة البيئة الموريتانية تبحث مع مسؤول أفريقي قمة المناخ COP27

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 11:31 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 11:31 م

أجرت وزيرة البيئة الموريتانية لاليا كمرا، اليوم الاثنين، في نواكشوط مباحثات مع وفد من الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، برئاسة أمينها التنفيذي السيد ابراهيم سيد، رفقة المدير العلمي والفني للوكالة السيد آبكار ماهامات زوگولو.

وقالت وزارة البيئة إن اللقاء يدخل ضمن تحضيرات الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف حول المناخ، الذي سينعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل .

وأضافت أن المباحثات التي حضرها مدير عام المناخ والاقتصاد الأخضر سيدي محمد الوافي بحثت التعاون القائم بين قطاع البيئة والتنمية المستدامة والوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير.

وأوضحت ان الوفد الموريتاني إلى قمة شرم الشيخ سيساهم من خلال أنشطة متعددة تركز على الطاقات المتجددة ونقاشات حول تطوير الهيدروجين الأخضر .

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