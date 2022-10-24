السيسي يتابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي

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يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.