 السيسي يتابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي - بوابة الشروق
الإثنين 24 أكتوبر 2022 3:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مبادرة التبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

السيسي يتابع المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:40 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 3:40 م

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروعات القومية للإنتاج الزراعي في منطقتي توشكي بجنوب الوادي، ومستقبل مصر في إطار الدلتا الجديدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك