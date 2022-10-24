مترو الأنفاق يُجري استبيانا بين الركاب حول استخدام محفظة التذاكر «الكارت الذكي»

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق للخط الأول "حلوان - المرج الجديدة" والخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، عمل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالشركة استبيانا مع الركاب بخصوص استخدام محفظة التذاكر "الكارت الذكي"، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المترو.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن محفظة التذاكر هي كارت ذكي يمكن شرائه من خلال جميع مكاتب صرف التذاكر بمحطات المترو بمبلغ ٢٥ جنيها قيمة استخراج الكارت لأول مرة، وشحنها بأي مبلغ بداية من ٢٠ جنيها حتى ٤٠٠ جنيه، ويمكن استخدامها لأكثر من شخص، لافتة إلى خصم قيمة الرحلة عند الخروج من الماكينة؛ بهدف التسهيل على الراكب وتوفير الوقت والجهد، حيث إن صلاحية الكارت تمتد إلى 5 سنوات.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لشركة المترو، أحمد عبد الهادي، إن العمل داخل المرفق يجري على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة للركاب، ذاكرا أن الشركة لديها أكثر من وسيلة للتواصل مع مستخدمي المترو لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات على مدار ساعات التشغيل وبشكل فوري من خلال الخط الساخن 16048، وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048)، أو على الموقع الرسمي للشركة Cairometro.gov.eg أو من خلال أبليكيشن الموبايل (مترو القاهرة) باللغتين العربية والإنجليزية، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

بالإضافة إلى وجود مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء داخل عدد من محطات المترو بالخطين الأول والثاني والمحطات الرئيسية التبادلية، والتي تستقبل الشكاوى المتعلقة بكل الجهات الحكومية وليس الشكاوى الخاصة بالمترو فقط.