أهدى الإعلامي عمرو الليثي، باقة من الورود للفنان القدير يوسف فوزي تكريمًا لمسيرته الفنية، وذلك خلال حلوله ضيفًا ببرنامج واحد من الناس.

وقال يوسف فوزي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة قناة الحياة: أنا والدتي إنجليزية وممثلة جامدة جدًا ومثبت في لندن، وهي خريجة معهد تمثيل رادا، وكانت ملكة جمال مصر سنة 1936، ووالدي تركي شركسي، وكان شغال مهندس صوت بـ استوديو مصر، وقدم دورا في قلبي دليلي، وهو صغير، وانفصل عن والدتي بعد 3 سنوات زواج.

وتابع: مشُفتش والدي لغاية ما وصلت سن 8 سنين، وكان فيه احترام متبادل بين والدي ووالدتي بعد الانفصال، ولما والدتي تزوجت، ورحت أعيش مع والدي في القاهرة، ووالدتي كانت بتيجي كل أسبوع تشوفني.

وأضاف يوسف فوزي، أن والده اعترض على دخوله الوسط الفني قبل إكمال دراسته، قائلًا: والدي اعترض على فكرة التمثيل بدري وقالي لازم تخلص دراسة الأول، وكان صديقي أحمد يحيى مثل دور في فيلم وأخد فلوس، روحت قولت لوالدي قالي صاحبك ده صايع، خلص تعليم الأول ولما تخلص دراستك تعالى مثل في استوديو مصر.

وكشف الفنان يوسف فوزي، عن علاقة الصداقة القوية التي تربطه بكل من الفنان حسين فهمي وشقيقه الفنان مصطفى فهمي، قائلًا: مصطفى وحسين فهمي، أنا اتربيت عندهم في البيت مع أخوهم حسن، وعلي بدرخان، وأحمد يحيى، وكلهم كانوا زملائي في المدرسة.