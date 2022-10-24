شبح الموسم الماضي يطارد الإسماعيلي بهزيمة جديدة أمام المحلة

خسر الإسماعيلي مباراته الثانية على التوالي في الدوري العام، وذلك بهدفين لهدف أمام مضيفه غزل المحلة، في اللقاء الذي أُقيم مساء اليوم الإثنين.

وجاءت أحداث المباراة التي جرت على ملعب غزل المحلة جيدة المستوى، وسط أداء جيد من غزل المحلة، الذي نجح في السيطرة على مجريات اللعب.

وتمكن غزل المحلة الذي يقوده اليوناني بابافاسيليو من التقدم في النتيجة بالدقيقة 12، بعد كرة عرضية مرت من الجميع، ووصلت إلى أحمد الشيخ، الذي استلمها ثم سدد كرة قوية في الشباك، من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن غزل المحلة من تسجيل 3 أهداف، من بينهم هدفين في الشوط الثاني، إلا أن الحكم المساعد وتقنية الفيديو تدخلا لإلغاءهم بداعي التسلل، إلا أن ذلك لم يعوق فريق غزل المحلة عن هز شباك الدراويش مُجددًا.

ونجح غزل المحلة من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعد بينية من باولن فوافي، انفرد على إثرها جابريال أوريك من منتصف الملعب، ليتوغل للأمام، ثم سدد كرة في الزاوية القريبة من يد الحارس محمد فوزي.

وفي الدقيقة 87، نجح الإسماعيلي من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، بعد كرة عرضية قابلها حازم مرسي برأسية متقنة في الشباك، إلا أن ذلك لم يشفع للدراويش من أجل قنص ولو نقطة من هذه المواجهة.

وبتلك النتيجة، يعود شبح الموسم الماضي لمطاردة الإسماعيلي الذي يقوده خوان كارلوس جاريدو، إذ طارد الدراويش قاع جدول الترتيب على مدار الدور الأول من المسابقة، قبل أن ينتفض مع مدربه المحلي حمزة الجمل.