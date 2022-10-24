وزير التعليم العالي: إنشاء 10 جامعات تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأراضي المخصصة لوزارة التعليم العالي في المدن الجديدة يتم استثمارها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف خلال جلسة خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم، وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين، أن عشر جامعات تكنولوجية تم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز الاستثمار على التعليم العالي.

وأوضح أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المزيد من الجامعات، كما تتاح فرصة المشاركة في القطاع العام في الجامعات التكنولوجية والأهلية.

وانطلقت أمس الأحد، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، ويستمر حتى غدا الثلاثاء؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.