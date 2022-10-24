رئيس فريق مسرح تجارة القاهرة: منعونا من دخول المسرح لحين دفع المصروفات

أوضح الطالب أمجد عادل، رئيس فريق المسرح بكلية تجارة جامعة القاهرة، تضررهم من قرار عميد الكلية الدكتور جمال شحاته، لافتا إلى أن هناك قرار يمنع دخول الطلبة إلى المسرح لحين دفع المصروفات مما تسبب في إضرار النشاط المسرحي للكلية.

وأوضح الطالب أمجد عادل، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن دفع المصروفات يتم من خلال لينك أو رابط يضاف على موقع الكلية وهو لم ينزل حتى الآن، مؤكدا أنهم يقدمون أعمال جيدة تثري المسرح ومفيدة للطلاب يتم تعطيلها.

وأشار الطالب أمجد عادل، إلى أنه كان يتم اعفاء طلاب فريق المسرح من مصروفات الكلية قبل ذلك وهو ما لم يعد يحدث مع الدكتور جمال شحاته.