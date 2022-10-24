رسائل تحذيرية من كولر للاعبي الأهلي قبل لقاء السوبر

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على عقد محاضرة فنية مع لاعبي الأحمر، على هامش مران اليوم الإثنين، بعث خلالها برسائل تحذيرية، بعد المستوى غير الجيد الذي ظهر عليه الفريق في مباراة أسوان.

وأكد مارسيل خلال المحاضرة أن فريقه ارتكب أخطاء عديدة في التمرير، وهو ما خلق المشاكل لنفسه، معيبًا على اللاعبين غياب التركيز حتى الدقائق الأخيرة من المباراة، ومطالبًا بعدم تكرار ذلك، خصوصًا في المباراة المقبلة أمام الزمالك، والتي لا تحتمل لارتكاب أي أخطاء.

وأشار كولر إلى أن لاعبيه ارتكبوا أخطاء في إنهاء الهجمات والنواحي الدفاعية بجانب أخطاء سببت خطورة على مرمى محمد الشناوي، وجعلت الفريق يعيش في توتر بدون داعٍ.

وأكد مارسيل أن هذه ليست كرة القدم التي يريدها، وأنه يريد الوصول لأعلى من ذلك بكثير، مشددًا على أن كل لاعب عليه مسئولية تجاه فريقه وتجاه نفسه، وألا يظهر في بعض الأحيان ويختفي في أحيان أخرى.

وبدأ لاعبو الأهلي في تنفيذ تعليمات مدربهم سريعًا، إذ سيطرت حالة من الجدية والتركيز على الحصة التدريبية التي خاضها الفريق اليوم الإثنين.

وكان النادي الأهلي قد فاز على أسوان بهدف نظيف من ركلة جزاء نفذها علي معلول، وذلك في ثاني جولات الدوري العام، بالمباراة التي جرت على ملعب الأهلي وي السلام.

ويواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، لحساب مباراة السوبر المحلي.