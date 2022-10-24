قال الألماني وينفرد شايفر المدير الفني الأسبق لمنتخب الكاميرون، إن عمر مرموش مهاجم منتخبنا الوطني وفريق فولفسبورج الألماني، يحتاج إلى الثقة في قدراته لكي ينجح في البوندسيلجا.

وأضاف شايفر في تصريحات لقناة المحور: "مرموش يمتلك شخصية قوية تؤهله للنجاح في عالم كرة القدم، ولكنه يجب عليه التعلم من محمد صلاح بعض الأشياء."

وتابع: "كنت سعيدًا بتدريب لاعب مصري من قبل مع نادي شتوتجارت، وهو أحمد صلاح حسني قد كان لاعبًا جيدًا ولكن فرص مشاركته كانت صعبة بسبب وجود أكثر من لاعب في نفس مركزه."

وتطرق للحديث عن خروج منتخب مصر من تصفيات كأس العالم 2022، قائلاً: "الفراعنة لم يقدموا الأداء المنتظر في التصفيات، لذلك خروجهم على يد السنغال أمرًا عادلاً، رغم أن المنتخب المصري هو الأفضل حاليًا في القارة السمراء."

وأتم: "تلقيت عروضًا لتدريب المنتخب المصري عدة مرات من قبل، كما حدثت اتصالات بيني وبين ناديي الأهلي وبيراميدز."