نواب أمريكيون يدعون بايدن إلى تبني الدبلوماسية مع روسيا لإنهاء صراع أوكرانيا

دعا أكثر من عشرين عضو من أعضاء مجلس النواب الليبراليين في الولايات المتحدة الرئيس جو بايدن إلى تغيير "المسار بشأن استراتيجيته الخاصة بأوكرانيا".

وحث النواب الأمريكيون، في رسالة بعثوا بها إلى بايدن حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، على السعي إلى نهج الدبلوماسية المباشرة مع روسيا لإنهاء الصراع المستمر منذ شهور.

وأشادت هذه المجموعة بجهود بايدن لدعم أوكرانيا "في ظل تجنب التدخل الأمريكي المباشر على الأرض"، لكنهم اقترحوا محاولة أكثر قوة لإنهاء الحرب من خلال الدبلوماسية، قائلين إنه من الضروري منع صراع طويل الأمد.

وشدد النواب الأمريكيون على أنه "نظراً للدمار الذي خلفته هذه الحرب لأوكرانيا والعالم، وفضلاً عن خطر التصعيد الكارثي، نعتقد أيضًا أنه من مصلحة أوكرانيا والولايات المتحدة والعالم تجنب صراع طويل الأمد".