يوسف فوزي: تزوجت أربع مرات وكنت أعترف بخيانتي لزوجتي

قال الفنان يوسف فوزي إنه تزوج أربع مرات الأولى كان لديه ١٨ سنة وكانت جميلة جدًا واخدتها وسافرنا لندن واتعرفت على زوجتى الثانية فى لندن وكانت تونسية وتزوجتها ٤ سنوات والثالثة فرنسية يونانية إيطالية ومكثت معاها ١٨ سنة، وخلفت منها وآخر واحدة كنت أعرفها وهى فى عمر ٧ سنوات وقعدنا مع بعض ٣٠ سنة وأخوها كان صاحبى.

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، إنني كنت بعترف بخيانتى الزوجية لزوجاتى، وكنت بمهد ليهم الأول بأنى أقول إنى غلطت واسمعى منى قبل ما تسمعى من حد تانى والعيب مش منك لكن العيب منى أنا وكانت تبوسنى بعد ما أقولها الكلام ده.

وتابع أنه ولمدة ١٧ سنة لم ير بناته، وكنت متضايق جدًا، وأنا كنت زوج سهل جدًا، والصداقة هى ما ساعدتنى على استمرار الزواج، سارة الكبيرة ٤٥ سنة، منيرة ٤٠ سنة وعمر ٢٦ سنة، عمر قاعد معايا وسارة ومنيرة بيأتوا لزيارتي وعندي أحفاد ولد وبنت.