 زيلينسكي يتلقى عريضة لاستبدال الأبجدية الأوكرانية باللاتينية - بوابة الشروق
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زيلينسكي يتلقى عريضة لاستبدال الأبجدية الأوكرانية باللاتينية

وكالات
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 9:35 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 9:35 م

تسلم موقع مكتب فلاديمير زيلينسكي عريضة تطالب باستبدال الأبجدية الأوكرانية المستمدة من السيريلية باللاتينية في البلاد، في خطوة تهدف للتخلي عن اللغة الروسية.

وجاء في الالتماس: "أطلب منكم التفكير في إمكانية تبديل الأبجدية إلى اللاتينية ضمن الأبجدية الإنجليزية الحديثة"، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية.

وأشار الالتماس إلى أن أسباب هذا الانتقال "كافية وواضحة"، ولم يستطع كاتب العريضة "أن يتذكر "لحظة أكثر إلحاحا في تاريخ البلاد لمثل هذا الانتقال".

وتم تسجيل الالتماس في 24 أكتوبر، وحصل على أكثر من 20 صوتا من 25000 مطلوبة للنظر فيه.


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