رئيس جنوب أفريقيا يعلن عن إجراء تعديلات لمكافحة الفساد

يعتزم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوز، إجراء تعديلات واسعة، ردا على توصيات لجنة قضائية كانت تقوم بالتحقيق في الفساد خلال فترة رئاسة سلفه جاكوب زوما.



وكان رامافوزا، قد تعهد بمراجعة وإعادة تصميم هيكل مكافحة الفساد في البلاد، وحظر مشاركة الوزراء في العوائد بالشركات الحكومية، وطرح قوانين جديدة تنظم إصدار العقود الحكومية.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رامافوزا قوله في خطاب أمس الأحد، بعد يوم من تقديم تقرير مؤلف من 76 صفحة للبرلمان، يسرد رده على ما توصلت إليه اللجنة بقيادة رئيس المحكمة العليا ريموند زوندو إن" شعب جنوب أفريقيا سئم من الفساد ويريد وضع نهاية له".



وقال إن الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد "بجميع أشكاله، في كل قطاعات الحكومة وفي كل مكان بالدولة".



وقضت لجنة تحقيق برئاسة رئيس المحكمة العليا زوندو أربع سنوات في التحقيق فيما يسمى "الاستيلاء على الدولة" خلال فترة الرئيس السابق جاكوب زوما التي استمرت تسع سنوات.



واستمعت اللجنة من مئات الشهود إلى كيفية نهب حلفاء الرئيس السابق، بموافقة ضمنية منه، مليارات من العملة الوطنية (الراند) من إدارات وشركات الدولة.