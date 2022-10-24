بلال علام: أعاني من «إتاوة» بعض الناس التي تزعم الحديث باسم الأهلي

فجر المعلق الرياضي بلال علام، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن بعض المسئولين عن صفحات النادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال بلال علام في تصريحات عبر إذاعة أون سبورتس: «لا يوجد شيء بيني وبين جماهير الأهلي، لكن هناك من يفرض «إتاوة» من بعض الناس التي تزعم أنها تتحدث باسم الأهلي».

واضاف: «الجميع عانى من هذا الأمر وهؤلاء الناس أصبحوا أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما عملت في مصر طلبوا مني مبلغ من المال وسمعوا ما لذ وطاب من الكلام».

وأكمل: «بعدها قيل عني أني «نحس» أو أجامل الزمالك رغم أن الناس عندما تشاهدني أعلق، أعطي كل الفرق حقها».

وأتم بلال علام: «هل 6 صفحات هم من يعبرون عن جماهير الأهلي الذي يبلغ عددهم الملايين؟».