سهير جودة تهنئ صلاح السعدني بعيد ميلاده: عملاق التمثيل والثقافة

هنأت الإعلامية سهير جودة، الفنان القدير صلاح السعدني، بمناسبة عيد ميلاده اليوم، قائلة: «عمنا صلاح السعدني ده جزء في ذكرياتنا، وجزء مهم من حياتنا، عمدة وشخصية متميزة جدا، هو عملاق في التمثيل والثقافة والانسانية والمواقف الجميلة».

وأضافت سهير في برنامجها الذي يحمل اسم «الستات»، والمذاع عبر فضائية «النهار»، أنها مؤمنة بمقولة اختار أعدائك مثلما تختار أصدقائك، قائلة: «فكرة العدو اللي معندوش شرف ولا قيم متدخلش معاه معركة لأنك هتخسرها من قبل ما تبدأ».

وأشارت: «الشخصية دي زي الوحش ومكانها الطين، فلما تدخل معاه معركة هيشدك لمكانه اللي هو الطين، وده شئ يقلل من قيمة الانسان، فمتقللش من قيمتك».

وأوضحت سهير: «التشبيه بالوحش هنا هو لسوء الشخصية اللي بتتعامل معاها، وفي ناس بتفرض عليك الخصومة لمجرد أنها تنال منك فتتساوى الرؤوس».