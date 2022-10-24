صرف مساعدات مالية لضحايا حادث أتوبيس مدرسة المنيلاوي بالدقهلية

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سرعة صرف المساعدات المالية والاعانات اللازمة لحالات الاصابة والوفاة في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة المنيلاوي الخاصة بطريق شربين.

وأسفر الحادث عن وفاه الطفلة يمنى ماجد بشير الديسطي، 14 عاما، وإصابة 6 حالات. وأمر محافظ الدقهلية، بسرعة نقل جميع الحالات إلى مستشفى شربين العام، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المساعدات التي تقرر صرفها تتضمن 25000 جنيه، لوالد الطفلة يمنى ماجد بشير، وصرف مساعدة لحالات المصابين بالمستشفى بمبلغ 1000 جنيه وبحد أقصى مبلغ 5000 جنيه وفقا لمده بقاء المصاب بالمستشفى طبقا لأحكام القرار الوزاري وصرف مبلغ 50000 ألف جنيه، بحد أقصى إذا نتج عن الحادث عجز للمصاب نتيجة الحادث.

وأشار وكيل الوزارة إلى المتابعة المستمرة لحالة الأطفال المصابين بالمستشفى لتوفير أوجه الدعم اللازمة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية، تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة الفئات المستحقة للمساندة من أبناء محافظة الدقهلية، وخاصة وقت الحوادث والأزمات.

وأضاف أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل الجهود الكبيرة لرعاية الحالات الإنسانية وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بهدف تقديم الرعاية لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التى تضع هذه الفئات فى مقدمة الاولويات.