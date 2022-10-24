قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد غرفة الصناعات، إن أكثر الدول التي تستورد المنسوجات المصرية الولايات المتحدة الامريكية ثم أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الدول هي الأكثر استيراد من الدول العربية وافريقيا.

وأضاف محمد عبد السلام، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أننا ننتج 40% من احتياجاتنا للمنسوجات ونستورد الباقي، كما أننا نستورد 65% من الأقطان من دول الهند وباكستان ونحتاج من 5 إلى 6 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات المنسوجات.

وتابع: "لازم نرفع قدرتنا التنافسية للمنتج المصري وده عشان يتم لازم يكون في تمويل بعائد منخفض"، لافتا إلى أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر ثاني أكثر صناعة ملوثة في العالم بعد صناعة السيارات.