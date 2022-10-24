بعد مقطع فيديو مثير للجدل نشره الكرملين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارته لمعسكر تدريب في جنوب شرق موسكو، يوم الخميس الماضي، تعززت الشائعات حول اعتلال صحة الرئيس الروسي.

وفي مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بوتين يصافح جنديًا روسيًا، ظهرت على يده ندوبًا وأوردة منتفحة، عززت التكهنات حول صحة بوتين، بحسب وسائل إعلام دولية.

وجاءت التقارير الأخيرة وسط تكهنات بإصابة الرئيس بوتين بمرض السرطان، ومن ثم خضوعه للعلاج الكيميائي، وما زاد من انتشار تلك التقارير صمت الكرملين وعدم تطرقه إلى صحة الرئيس، وبث مقطعي فيديو بهما كما كبير من العلامات المائية؛ ما جعل من الصعب رؤية يده.

مراسل صحيفة "كييف بوست" الآن جيسون، ادعى أن علامات تلقي العلاج الكيميائي عن طريق الوريد ظهرت على يد بوتين، وأشار إلى وجود علامات على يديه.

ليست هذه المرة الأولى التي تدور الشكوك فيها حول صحة بوتين، بعد ظهوره أكثر من مرة وتبدو عليه بعض علامات الضعف، وقال تقرير لصحيفة إكسبريس البريطانية، إن بوتين عانى من آلام في البطن في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي مايو الماضي، انتشرت شائعات عن إصابة بوتين بمرض الشلل الرعاش، بعد ظهوره في مقطع فيديو يمسك بالطاولة بينما لا تتوقف قدمه عن الاهتزاز قليلًا، لكن خبراء أمراض عصبية أكدوا أنه لا يمكن تشخيص حالة بوتين من خلال مشاهدة مقطع فيديو قصير أو دون إجراء فحوصات.



